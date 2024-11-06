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فنون ومشاهير

"مين ما طلع يطلع".. ورد الخال تنتقد اللبنانيين: "شعب معتّر"!

Lebanon 24
06-11-2024 | 16:00
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كتبت الممثلة اللبنانية ورد الخال منشوراً عبر حسابها على إكس انتقدت من خلاله تعليقات اللبنانيين حول نتائج الانتخابات الأميركية.
وتعليقًا على منشور للإعلامي راغب حلاوي جاء فيه: "اللهم نصف ثقة اللبنانيين اللي عم يحتفلوا بفوز ترامب ومتفائلين بالمعجزات ونحنا صرلنا سنين بلا رئيس"، كتبت ورد الخال: "كلمة بمحلها، شعب معتّر يا راغب بيحب يلحق الزعما لو كانوا بالقطب الشمالي..".

وكانت قد علّقت ورد الخال سابقًا: "مين ما طلع يطلع ، الموضوع نحنا شو رح يطلعلنا"، "العالم ينتخب ، ونحن ننتحب".


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