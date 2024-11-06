"مين ما طلع يطلع".. ورد الخال تنتقد اللبنانيين: "شعب معتّر"!

العالم ينتخب ، ونحن ننتحب 🇱🇧 — ورد الخال 🌹Ward El Khal (@wardelkhalonset) November 5, 2024 Advertisement

مين ما طلع يطلع ، الموضوع نحنا شو رح يطلعلنا..

🇱🇧#الانتحابات_الأميركية — ورد الخال 🌹Ward El Khal (@wardelkhalonset) November 6, 2024

كلمة بمحلها 👍

شعب معتّر يا راغب بيحب يلحق الزعما لو كانوا بالقطب الشمالي.. https://t.co/jZZzRYvU0a — ورد الخال 🌹Ward El Khal (@wardelkhalonset) November 6, 2024

وتعليقًا على منشور للإعلامي راغب حلاوي جاء فيه: "اللهم نصف ثقة اللبنانيين اللي عم يحتفلوا بفوز ترامب ومتفائلين بالمعجزات ونحنا صرلنا سنين بلا رئيس"، كتبت ورد الخال: "كلمة بمحلها، شعب معتّر يا راغب بيحب يلحق الزعما لو كانوا بالقطب الشمالي..".وكانت قد علّقت ورد الخال سابقًا: "مين ما طلع يطلع ، الموضوع نحنا شو رح يطلعلنا"، "العالم ينتخب ، ونحن ننتحب".