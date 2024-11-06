"مين ما طلع يطلع".. ورد الخال تنتقد اللبنانيين: "شعب معتّر"!

العالم ينتخب ، ونحن ننتحب 🇱🇧
— ورد الخال 🌹Ward El Khal (@wardelkhalonset) November 5, 2024
العالم ينتخب ، ونحن ننتحب 🇱🇧
مين ما طلع يطلع ، الموضوع نحنا شو رح يطلعلنا..
🇱🇧#الانتحابات_الأميركية
— ورد الخال 🌹Ward El Khal (@wardelkhalonset) November 6, 2024
مين ما طلع يطلع ، الموضوع نحنا شو رح يطلعلنا..
🇱🇧#الانتحابات_الأميركية
كلمة بمحلها 👍
شعب معتّر يا راغب بيحب يلحق الزعما لو كانوا بالقطب الشمالي.. https://t.co/jZZzRYvU0a
— ورد الخال 🌹Ward El Khal (@wardelkhalonset) November 6, 2024
كلمة بمحلها 👍
شعب معتّر يا راغب بيحب يلحق الزعما لو كانوا بالقطب الشمالي.. https://t.co/jZZzRYvU0a