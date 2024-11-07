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فنون ومشاهير
بطل مسلسل "العميل" النجم السوري.. متزوج وأب لولدين تعرفوا إليهما (صور)
Lebanon 24
07-11-2024
|
04:28
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حاز الممثل السوري سامر إسماعيل شهرة كبيرة في الآونة الأخيرة جراء تجسيده شخصية "أمير" في مسلسل "العميل"، وهو متزوج من مايا البكري وأب لولدين.
وقد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة صور للعائلة، وتفاعلوا معها بشكل كبير، حيث ظهر برفقة زوجته وابنيه اللذين لفتا الأنظار بوسامتهما.
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