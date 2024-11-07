بعد تعرضها لشتائم وإهانات طالت عائلتها.. فنانة تتخذ هذا القرار!

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أوضحت جوري بكر في تصريحاتها لبرنامج "عيش صباحك" أنها كانت تشعر بالإحباط في البداية من هذه التعليقات، لكنها قررت تجاهلها لكي تحمي نفسها من الطاقة السلبية التي كانت تؤثر على حالتها النفسية.وأضافت أنّها توقفت عن تلقي التعليقات العامة منذ عام، لتقتصر تفاعلاتها على الأصدقاء والمتابعين المقربين.كما تحدثت جوري عن تأثير "الشللية" الفنية، مؤكدة أن هذا الأمر يشكل عبئًا نفسيًا عليها، وأنه لا يجب أن تكون هناك تحزبات في الوسط الفني، إذ يجب أن يحصل جميع الفنانين على الفرص التي يستحقونها، وهو ما أكده الفنان أشرف زكي في وقتٍ سابق.وقالت إن الفن يزخر بالمواهب الشابة التي تستحق فرصًا حقيقية للظهور.وتطرقت جوري إلى تجربتها في مسلسل "جعفر العمدة"، الذي قدمت فيه شخصية "وداد"، إذ شعرت أحيانًا أن هناك من حسدها على النجاح الذي حققته. لكنها أكدت أن ما حدث هو توفيق من الله وليس مجرد اجتهاد شخصي منها.وفي هذا السياق، أعربت عن أسفها لعدم تلقيها تهنئة أكبر من زملائها في الوسط الفني، معتبرة أن جيلها ليس مترابطًا بما يكفي.أبدت جوري رغبتها في العمل مع الفنان كريم عبد العزيز، مشيرة إلى أنها ترغب في تقديم أدوار شبيهة بتلك التي قدمتها منى زكي في مسلسلي "تحت الوصاية" و"رحلة 404"، حيث تعكس هذه الأعمال رسائل مهمة.وأضافت أنها تتمنى تقديم أدوار لنساء من صعيد مصر أو من المناطق الشعبية التي تحمل قصصًا حقيقية، رغم ما تتطلبه هذه الأدوار من مجهود عاطفي ونفسي.كما تحدثت جوري عن صعوبة الحياة الفنية، موضحة أنها تشعر بالتوتر والخوف عند حضور الحفلات والتكريمات، بسبب الأجواء السلبية التي تسود في بعض الأحيان. ومع ذلك، أكدت استعدادها للمشاركة في مسلسل "المداح" مع الفنان حمادة هلال في الفترة القادمة.يُذكر أن أحدث أعمال جوري بكر هو مسلسل "برغم القانون"، الذي يشارك في بطولته عدد من النجوم: إيمان العاصي، هاني عادل، محمد القس، وليد فواز، فرح يوسف، رحاب الجمل، وآخرون، وهو من تأليف نجلاء الحديني وإخراج شادي عبد السلام. (فوشيا)