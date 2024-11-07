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فنون ومشاهير
تأجيل عرض فيلم سيرة حياة النجم العالمي مايكل جاكسون.. إليكم موعده الجديد
Lebanon 24
07-11-2024
|
08:52
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قررت الشركة المنتجة لفيلم السيرة الذاتية "Michael" الذي يحكي سيرة حياة النجم العالمي مايكل جاكسون، تأجيل موعد عرضه للعام القادم، وفقًا لما نشره موقع Deadline".
قررت شركة "Lionsgate" المنتجة لفيلم "Michael" تأجيل طرح الفيلم من 18 نيسان 2025، حتى تاريخ 3 تشرين الأول من العام ذاته، وذلك لكي يتمكن من المشاركة في فترة الجوائز، من دون أن تعلن عن مواعيد العرض الأول العالمي حتى اللحظة.
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كما كشفت الشركة المنتجة عن معلومات جديدة حول الفيلم الجديد المنتظر؛ إذ سيحتوي على أكثر من 30 أغنية لجاكسون، مع إعادة إنشاء العديد من العروض لها بدءاً من العرض الكلاسيكي لأغنية "ABC".
وسيؤدي شخصية مايكل في الفيلم ابن شقيقه، الممثل الشاب جعفر جاكسون، والفيلم من إخراج أنطوان فوكوا، الذي سيقدم من خلال الفيلم نظرة شاملة على حياة نجم البوب.
ستُعرض سترة ملك البوب مايكل جاكسون السوداء والذهبية في مزاد علني، شهر تشرين الثاني الحالي، إذ من المتوقع أن تباع بمئات الآلاف من الجنيهات الإسترلينية.
ذكرت صحيفة "ذا إندبندنت" البريطانية، أن أكثر من 350 قطعة من التذكارات الموسيقية الفريدة، ستُطرح للبيع في مزاد "Propstore"، يوم الجمعة 15 تشرين الثاني، بما في ذلك تلك السترة الشهيرة، التي كان يرتديها ملك البوب الراحل.(فوشيا)
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