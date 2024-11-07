حكم جديد بحق رضوى الشربيني في قضية "سَبّ زوج المحلة"

اعلنت محكمة جنح المحلة براءة المذيعة المصرية رضوى الشربيني من التهمة التي نسبها إليها أحد الأشخاص بتوجيه عبارات سَبّ وقذف إليه، وتغريم زوجته مبلغ 5 آلاف جنيه، بعد ظهورها في إحدى حلقات برنامج "هي وبس" الذي تقدّمه الشربيني في القضية المعروفة إعلامياً بـ"زوج المحلة".

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وأكد المستشار جميل سعيد، محامي الدفاع عن الإعلامية رضوى الشربيني أمام هيئة المحكمة، انتفاء المسؤولية الجنائية وانعدام القصد الجنائي، باعتبارها قائمة على برنامج يستضيف جميع الفئات، وأنه إذا صدر عن الضيف أي ضرر تحدّث في شأنه، فإن ذلك لا يُنسب إلى المذيع الذي يستضيفه، طالما انتفت قواعد الاشتراك أو التحريض أو المساعدة مع غياب القصد الجنائي، ما تنتفي معه المسؤولية الجنائية، لذا قضت المحكمة ببراءة الشربيني.

وكان أحد الأزواج قد تقدّم ببلاغ ضد زوجته ورضوى الشربيني، يتهمهما فيه بالسبّ والقذف وتوجيه ألفاظ خادشة تؤذيه نفسياً ومعنوياً، حيث ادّعت الزوجة أن زوجها ووالده قد اعتديا عليها بالضرب خلال حملها، وهذا من الأفعال المشينة والتي تخالف الواقع والحقيقة حسب الاتهام.

وقال "زوج المحلة" في بلاغه، إن الإعلامية رضوى الشربيني استغلت مهنتها وعملها كإعلامية لتوجيه عبارات تمسّ بشرفه مع المتهمة الأولى زوجته، والتي قضت المحكمة بمعاقبتها بالحكم السابق.