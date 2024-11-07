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فنون ومشاهير

بدأ تصوير مسلسلها الجديد قبل أيام.. فنانة معروفة تشوّق جمهورها وهذا ما كشفته

Lebanon 24
07-11-2024 | 23:00
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كشفت الفنانة حنان مطاوع عن الدور الذي تلعبه في مسلسلها الجديد "صفحة بيضا".


ونشرت مطاوع عبر حسابها الخاص في "إنستغرام" صورة جديدة لها، للشخصية التي تجسّدها في المسلسل الذي بدأت تصويره خلال الأيام الماضية.
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وعلّقت على الصورة كاشفةً عن اسم شخصيتها في المسلسل، بالقول: "صفحة بيضا... ضي".. حيث تجسّد دور "ضي"، وهي سيدة تواجه العديد من الصعوبات في حياتها، وتحاول تخطيها مع تطوّر أحداث العمل.


يذكر ان "صفحة بيضا" هو مسلسل درامي اجتماعي وتدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق، ويسلّط الضوء على حياة أساتذة الجامعة ومعاناتهم اليومية.

ويشارك حنان مطاوع في بطولته الفنانون: حنان مطاوع، مها نصار، سامي الشيخ، أحمد الرافعي، أحمد الشامي، أحمد مجدي، حنان يوسف، حسن العدل...، وهو من تأليف حاتم حافظ وإخراج أحمد حسن.
 
المصدر: لها
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