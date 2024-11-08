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فنون ومشاهير

بجسد هزيل وتغيّر كبير بشكله.. "ملك جمال" مُصاب بالسرطان يُحدث ضجة على مواقع التواصل (فيديو)

Lebanon 24
08-11-2024 | 00:24
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انتشرت صورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية للشاب والناشط الأردني أيمن العلي، الملقب بـ "ملك جمال الأردن".

فقد طلب العلي من متابعيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي الدعاء له بالشفاء العاجل، بعدما نشر صورة حديثة له، بجسد هزيل، وتغير صارخ في شكله. ما أثار تعاطفاً واسعاً معه.
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من المستشفى مع والدته

إذ نشر الشاب الذي يعاني من مرض السرطان، صورة حديثة له عبر حسابه في "إنستغرام"، برفقة والدته داخل أحد المستشفيات الأردنية وهو على فراش المرض.
 
 
 
 
كما أرفق الصورة بتعليق مقتضب قال فيه: "الحمد لله.. دعوة من القلب"، في إشارة إلى معاناته الصحية التي أظهرتها ملامحه المتعبة ووزنه القليل مع تورم كبير في قدميه نتيجة المرض.

ولاقت الصورة تفاعلاً كبيراً من الجمهور الأردني والنشطاء على مواقع التواصل، الذين عبروا عن تضامنهم مع العلي ودعوا له بالشفاء.

وكان العلي أعلن إصابته بمرض السرطان العام الماضي، وسبق له أن نشر صوراً أخرى وهو يتلقى العلاج في المستشفى، طالباً من أصدقائه ومتابعيه الدعاء له بالصبر وقوة الإرادة لمواجهة هذا التحدي.
 
 
 
 
 
فمنذ الإعلان عن مرضه، دأب الشاب على مواجهة السرطان بكل شجاعة وعزيمة، ناشرا عدة صور له خلال جلسات العلاج الكيمياوي وهو يبتسم، رغم الألم.

كما أكد في تصريحات سابقة أنه يواجه تحدياته اليومية بإيمان وصبر.(العربية)

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