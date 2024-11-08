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فنون ومشاهير
"يا وجع القلب ما بقدر كمل من دونك".. مايا دياب ليست بخير (صور)
Lebanon 24
08-11-2024
|
02:50
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في ظل الاعتداءات الإسرائيلية التي يتعرض لها لبنان، وجهت الفنانة مايا دياب رسالة مؤثرة إلى بلدها.
وكتبت مايا عبر خاصية "الستوري" على حسابها على انستغرام قائلة: "ما عم بقدر نام، ولا بالي عم يهدا، أولًا من الحب، وثانيًا من الوجع يا قلبي وأنتَ الموجوع، وثالثًا من الدموع اللي ما عم توقف يا وجعي أنت.. قدي بعد فيي إحمل أنا وأنت يا كل الدني.. أنت راحتي اللي كنت مفكرة أنها ما رح تروح ولا مرة. "
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وأضافت: "بعتذر، كنت كتير غلطانة وفكرت إنه هيدا أقل شيء فيك تقدملي ياه.. طلع إنه راح نقلق سوا، ونخاف سوا ونزعل سوا ونحزن سوا ونموت سوا ونعيش سوا يا وجعي.
وتابعت مايا: "رح سمّيك وجعي، لأنك الإحساس الوحيد اللي عايش بقلبي.. أنا وعم بكتب دموعي ما عم توقف، لأنه بيعرفوا أنه بعد في وجه وقهر ورح قلك بأيام العز، ما قدرت أعيش بعيدة عن قلبك، وبأيام الوجع يا أمي أنتَ، ما رح أقدر أعيش إلا بقلبك.
وواصلت: إن شاء الله تكون حاسس إني عم بجرب أشيل عنك وجع.. قد ما فيي، أنت الغالي يا قلبي وعلى قلبي، وأنت كرامتي وكبريائي وحالي.. وأنا حالي مش منيح بالمرة. ووضع وسم (لبنان).
وكتبت أيضا: "أنت مش صورة ولا خريطة ولا فكرة، أنت إحساس، واللي عنده إحساس رح يفهم علي.ما بقدر كمل من دونك، ولو بقدر احضنك كنت رح تكمَل عمرك بين إيدي، يا وجع القلب (لبنان).
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