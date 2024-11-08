رسالة مؤثرة من "شيرين عبد الوهاب" لهذا الرجل: "أنت حبيبي وروحي"

أول مرة في حياتي حد يكون مسئول عن شغلي . ويكون مسئول عن حياتي بجد أكتر من إبن وأخ وصديق
كل سنة وانت طيب يا إيهاب 🎉🎊
يا أبني يا صحبي يا مدير أعمالي ياللي وشك سعد عليا
ياللي معرفناش الأمان غير لما بقيت أنت حولينا
وأنا بحبك أنا ومريم و هنا
وربنا يخليك لينا وتفضل دائماً في حياتنا…
— Sherin Abdelwahab (@Sherinthesinger) November 7, 2024
أول مرة في حياتي حد يكون مسئول عن شغلي . ويكون مسئول عن حياتي بجد أكتر من إبن وأخ وصديق
كل سنة وانت طيب يا إيهاب 🎉🎊
يا أبني يا صحبي يا مدير أعمالي ياللي وشك سعد عليا
ياللي معرفناش الأمان غير لما بقيت أنت حولينا
وأنا بحبك أنا ومريم و هنا
وربنا يخليك لينا وتفضل دائماً في حياتنا…