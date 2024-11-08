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فنون ومشاهير

رسالة مؤثرة من "شيرين عبد الوهاب" لهذا الرجل: "أنت حبيبي وروحي"

Lebanon 24
08-11-2024 | 14:00
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وجهت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، رسالة مؤثرة إلى مدير أعمالها إيهاب، بمناسبة عيد ميلاده، وذلك عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس".

في منشورٍ لها عبر موقع "إكس"، كتبت شيرين عبد الوهاب كلماتٍ مؤثرة، ووجهتها إلى مدير أعمالها، وقالت: أول مرة في حياتي حد يكون مسؤول عن شغلي، ويكون مسؤول عن حياتي، بجد أكتر من ابن وأخ وصديق، كل سنة وأنت طيب يا إيهاب.

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"وش السعد"
وصفت شيرين مدير أعمالها بأنه "وش السعد" عليها، وأضافت: معرفناش الأمان غير لما بقيت أنت حوالينا، وأنا بحبك أنا ومريم وهنا، وربنا يخليك لينا وتفضل دائماً في حياتنا، مش مدير أعمال أنت ابني وأخويا وصاحبي.

وختمت شيرين رسالتها بالقول: بإذن الله السنة القادمة، أكون بغني في فرحك، ربنا يرزقك ببنت الحلال اللي تستاهلك، أنت حبيبي وروحي.

على صعيد الفن، أوضحت شيرين عبدالوهاب، في بث مباشر عبر حسابها على منصة "تيك توك" قبل أيام، أنها تطمح إلى تحقيق المزيد من النجاحات، مؤكدة أن أحلامها لا حدود لها، وتعمل بجهد لتحقيق أفكار ومشاريع فنية جديدة.

وقالت: سقف أحلامي لا ينتهي، وأنا راضية باللي عملته، ولكن ساعات بقول أنا معملتش حاجة خالص.

وتستعد الفنانة المصرية لإحياء حفلين خلال الفترة القادمة، الأول سيقام في الكويت يوم 28 تشرين الثاني المقبل، أما الحفل الثاني سيعقد في كوكولا أرينا بدبي يوم 13 كانون الأول، وسط توقعات بحضور جماهيري كبير للحفلين. (فوشيا) 
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