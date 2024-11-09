22
o
بيروت
24
o
طرابلس
23
o
صور
24
o
جبيل
23
o
صيدا
24
o
جونية
16
o
النبطية
14
o
زحلة
13
o
بعلبك
0
o
بشري
19
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
عمرو دياب يواصل تحضير مفاجآت ألبومه الجديد
Lebanon 24
09-11-2024
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
يواصل الفنان عمرو دياب، خلال الفترة الحالية التحضير لمفاجآت ألبومه الجدي المقرر طرحه مع بداية لعام 2025، حيث يعقد جلسات عمل مكثفة لتجهيز الألبوم.
ويتعاون عمرو دياب في الألبوم الجديد مع عدد من الشعراء والملحنين، ومنهم عزيز الشافعي وتامر حسين وذلك في عدد من الأغاني بالألبوم.
Advertisement
يُذكر أن عمرو دياب أحيا حفلًا غنائيًا ساهرًا على هامش فاعليات مهرجان الجونة السينمائي، حيث صعد إلى المسرح على أنغام أغنيته الشهيرة "يا أنا يا لأ".
كما قدم على مدار ساعتين باقة متنوعة من أشهر أغانيه مثل "دا لو اتساب"، "برج الحوت"، "أنت الحظ"، "وياه"، "قمرين"، "العالم الله"، "نور العين"، "ليلي نهاري"، "وغلاوتك"، واختتم الحفل بأغنية "هتدلع"، موجهاً التحية للحضور وخاصة زملاءه الفنانين وكذلك ضيوف المهرجان والقائمين على الحفل.
كان عمرو دياب قد نشر عبر حسابه الخاص في "إنستغرام" صور تصدّره شاشات ميدان تايمز سكوير بنيويورك، وعلّق عليها بقوله: "عمرو دياب X سوني ميوزيك يسيطر على نيويورك تايمز سكوير". (لها)
Advertisement
الأكثر قراءة
"يؤبرني".. ممثلة عربية شهيرة تتغزل بسياسي لبناني (فيديو)
Lebanon 24
"يؤبرني".. ممثلة عربية شهيرة تتغزل بسياسي لبناني (فيديو)
04:15 | 2024-11-09
09/11/2024 04:15:24
Lebanon 24
Lebanon 24
"احتشمي يا بنت".. حفيدة الراحل إبراهيم مرعشلي الفنانة الشهيرة تُثير الجدل بإطلالة جريئة (صور)
Lebanon 24
"احتشمي يا بنت".. حفيدة الراحل إبراهيم مرعشلي الفنانة الشهيرة تُثير الجدل بإطلالة جريئة (صور)
02:00 | 2024-11-09
09/11/2024 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كتبت وصيتها لزوجها قبل ذهابها لتغطية الحرب في الجنوب.. ما قالته مُراسة "الجديد" مؤثر جداً
Lebanon 24
كتبت وصيتها لزوجها قبل ذهابها لتغطية الحرب في الجنوب.. ما قالته مُراسة "الجديد" مؤثر جداً
03:20 | 2024-11-09
09/11/2024 03:20:59
Lebanon 24
Lebanon 24
ماكياج ملكة جمال لبنان ندى كوسا يُعرضها للانتقادات.. شاهدوا هذه الصورة
Lebanon 24
ماكياج ملكة جمال لبنان ندى كوسا يُعرضها للانتقادات.. شاهدوا هذه الصورة
04:42 | 2024-11-09
09/11/2024 04:42:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أصبحت نسخة عن والدتها.. بفستان بنقشة التايغر ابنة هيفا وهبي تستعرض إطلالتها في دبي (صور)
Lebanon 24
أصبحت نسخة عن والدتها.. بفستان بنقشة التايغر ابنة هيفا وهبي تستعرض إطلالتها في دبي (صور)
04:00 | 2024-11-09
09/11/2024 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
16:00 | 2024-11-09
اخترع نظارة للمكفوفين... تامر حسني يدعو لتبني طفل عبقري
14:00 | 2024-11-09
"الحياة مليئة بالألوان"... دانييلا رحمة توجه رسالة أمل للمتابعين (فيديو)
08:02 | 2024-11-09
ممثل سوري يفجّر مفاجأة بعد زواجه أربع مرات: "اكتشفت أنني لم أحب بعد" (فيديو)
07:08 | 2024-11-09
ممثل وملك جمال سابق يعلّق على حريق الحمرا.. هذا ما قاله
04:42 | 2024-11-09
ماكياج ملكة جمال لبنان ندى كوسا يُعرضها للانتقادات.. شاهدوا هذه الصورة
04:15 | 2024-11-09
"يؤبرني".. ممثلة عربية شهيرة تتغزل بسياسي لبناني (فيديو)
فيديو
فنانة شهيرة تُفجر مُفاجأة من العيار الثقيل: عادل إمام كان خطيبي (فيديو)
Lebanon 24
فنانة شهيرة تُفجر مُفاجأة من العيار الثقيل: عادل إمام كان خطيبي (فيديو)
03:07 | 2024-11-08
10/11/2024 08:24:04
Lebanon 24
Lebanon 24
أغنيتان تعودان للسبعينيات رافقتا ترامب في الانتصارات والانكسارات.. هذه قصتهما (فيديو)
Lebanon 24
أغنيتان تعودان للسبعينيات رافقتا ترامب في الانتصارات والانكسارات.. هذه قصتهما (فيديو)
00:07 | 2024-11-07
10/11/2024 08:24:04
Lebanon 24
Lebanon 24
أضرار في صالات المغادرة في المطار جرّاء غارات إسرائيلية قريبة
Lebanon 24
أضرار في صالات المغادرة في المطار جرّاء غارات إسرائيلية قريبة
19:21 | 2024-11-06
10/11/2024 08:24:04
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24