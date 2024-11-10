بحضور طليقها طوني أبو جودة... كارلا حداد احتفلت بعيد ميلاد إبنتها (صورة)

احتلفت مُقدّمة البرامج كارلا حداد بعيد ميلاد إبنتها ليا، بحضور زوجها السابق الممثل طوني أبو جودة.

وقالت حداد: "عيد ميلاد سعيد لابنتي الجميلة، أحبك جدّاً". (رصد لبنان 24) Advertisement

