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فنون ومشاهير

بحضور طليقها طوني أبو جودة... كارلا حداد احتفلت بعيد ميلاد إبنتها (صورة)

Lebanon 24
10-11-2024 | 06:54
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احتلفت مُقدّمة البرامج كارلا حداد بعيد ميلاد إبنتها ليا، بحضور زوجها السابق الممثل طوني أبو جودة.
 
وقالت حداد: "عيد ميلاد سعيد لابنتي الجميلة، أحبك جدّاً". (رصد لبنان 24)
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