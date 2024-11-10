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فنون ومشاهير

بالفيديو... ممثل لبنانيّ يُثير جدلاً كبيراً بتصريحاته: "بفضل التمثيل على أمّي"

Lebanon 24
10-11-2024 | 08:48
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قال الممثل جوليان فرحات إنّه شخصٌ غير إجتماعيّ، وأشار إلى أنّ والدته ووالده وشقيقته لا يعنون شيئاً له.
 
 
وتابع فرحات: "ما فيه شي بهيدي الدني بيعنيلي، الشي الوحيد يلي بيعنيلي هو التمثيل".
 
 
وقال: "التمثيل بيعنيلي أكيد أكثر من امي".
 
 
وقد أثار فرحات الجدل بتصريحه، وخصوصاً وأنّه يُفضّل التمثيل على والدته وعائلته. (رصد لبنان 24)
 
 
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