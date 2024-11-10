بالفيديو... ممثل لبنانيّ يُثير جدلاً كبيراً بتصريحاته: "بفضل التمثيل على أمّي"

قال الممثل جوليان فرحات إنّه شخصٌ غير إجتماعيّ، وأشار إلى أنّ والدته ووالده وشقيقته لا يعنون شيئاً له.

وتابع فرحات: "ما فيه شي بهيدي الدني بيعنيلي، الشي الوحيد يلي بيعنيلي هو التمثيل".

وقال: "التمثيل بيعنيلي أكيد أكثر من امي".

وقد أثار فرحات الجدل بتصريحه، وخصوصاً وأنّه يُفضّل التمثيل على والدته وعائلته. (رصد لبنان 24)