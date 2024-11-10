لطيفة تتوجه بالدعاء للبنان و إليكم ما كشفته

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توجهت الفنانة التونسية لطيفة بالدعاء للبنان في منشور عبر حسابها على إكس بعد التطورات التي تحصل فيه حالياً جراء العدوان الإسرائيلي الذي ما زال يستهدف مناطق عدة.وكشفت لطيفة أيضاً في المنشور نفسه عن تحضيراتها لتصوير ألبومها الغنائي الجديد مع الفنان والملحن اللبناني زياد الرحباني.وجاء في المنشور: "حاضر أهم خبر ان أنا ابتديت أجهز لتصوير ألبومي مع العظيم زياد الرحباني وحيكون مفاجأة كبيرة باذن الله . يارب يحمى لبنان وتخلص كل هالأحداث المحزنة". (lbc)