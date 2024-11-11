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فنون ومشاهير

ابنة حاكم دبي ثتير الجدل مجدّداً.. هل عادت الى طليقها؟ (صورة)

Lebanon 24
11-11-2024 | 06:10
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عادت الشيخة مهرة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، ابنة حاكم دبي، إلى الواجهة مجدّداً خلال الساعات الماضية، بعد تداول أخبار عن عودتها الى طليقها الشيخ مانع بن محمد آل مكتوم.
وفي التفاصيل، تفاجأ الجمهور بحذف الشيخة المهرة خبر طلاقها من حسابها الرسمي في تطبيق "إنستغرام"، بالإضافة إلى حذف منشوراتها السابقة عن عطرها الخاص الذي أطلقته قبل فترة قصيرة ويحمل اسم Divorce، أي "الطلاق".
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وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو نشره الشيخ مانع عبر خاصية الستوريز الملحقة بحسابه في "إنستغرام"، ظهر فيه وهو يحمل طفلته الصغيرة ويمسك بيديها، وهو ما زاد من فرضية عودتهما الى بعض وانتهاء الخلاف العائلي الذي أدى إلى انفصالهما قبل نحو شهرين، ولكن إلى الآن لم توضح سبب حذفها للمنشورات، ولم تنفِ أو تؤكد خبر عودتها الى طليقها.
يُذكر أن الشيخة مهرة أعلنت بشكل مفاجئ عن طلاقها من الشيخ مانع، وكتبت في منشور حينها: "عزيزي زوجي بينما أنت مشغول برفاق آخرين، أُعلن طلاقنا: أُطلّقك، أُطلّقك، وأُطلّقك! اعتني بنفسك، زوجتك السابقة"... ومن بعدها أطلقت عطراً باسم Divorce، وهو ما أحدث ضجة كبيرة بين الناس. (لها)
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