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فنون ومشاهير

بالصورة: تدهور الحالة الصحية لنقيب الموسيقيين في مصر

Lebanon 24
11-11-2024 | 07:31
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بعد الأخبار التي تداولت عن احتجازه في المستشفى وتدهور حالته الصحية، وجه الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، رسالة إلى جمهوره عن حالته الصحية.

وقال مصطفى كامل في بيان صحفي أنه عاني مؤخرا من نزلة شعبية أثرت على التنفس، الأمر الذي تطلب دخوله المستشفى والاطمئنان على حالته.
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ويتواجد كامل حاليا وفق ما قاله في منزله بعد خضوعه لجلسات أكسجين وتحاليل، وتابع: %كل الأمر استغرق 4 ساعات في المستشفى، والحمد لله على كل حال وكل اللى يجيبه ربنا كويس%.

وأعلن مؤخرا الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية اختياره عضوا بمجلس المعهد العالي للموسيقى العربية، معربًا عن بالغ سعادته بذلك التكليف، كما قدم الشكر لكل من أسهم في نجاح مشواره الفني، وذلك بعد الإسهامات الكبيرة الذي حققها في منصبه خلال الفترة الماضية. (روسيا اليوم)
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