هي سيدة أعمال سعودية.. هل عاد عمرو دياب لزوجته زينة عاشور؟ (صور)

تسببت ابنة عمرو دياب، كنزي ، بجدل كبير وذلك بعد مشاركتها صورة قديمها تجمع والدها ووالدتها سيدة الأعمال السعودية زينة عاشور معًا.



ونشرت كنزي عبر حسابها في "إنستغرام" صورة قديمة لوالديها من مرحلة الشباب، حينما كانا لا يزالان على علاقة قوية بعد زواجهما؛ ما دفع الكثيرين للتساؤل عن السبب الحقيقي وراء مشاركتها هذه اللقطة في هذا التوقيت، لا سيما أنه معروف أن الثنائي منفصلان لكن دون وقوع الطلاق رسميًا.

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وما زاد حيرة الجميع عدم إرفاق كنزي صورة والديها بأي تعليق؛ الأمر الذي أثار الشكوك حول عودة الثنائي لبعضهما البعض، رغم أن دياب ارتبط اسمه بالعديد من الفنانات، آخرهن الفنانة دينا الشربيني.



وفي سياق متصل، يدرك علاقة المودة التي تجمع زينة ودياب رغم الانفصال، إذ اجتمعا في العديد من المناسبات الخاصة بأطفالهن.(البوابة)









