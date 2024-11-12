Advertisement

فنون ومشاهير

"سكران وتصرفاته خارجة عن المألوف".. القبض على فنان شهير في مطار برلين فمن هو؟!

Lebanon 24
12-11-2024 | 05:40
A-
A+
Doc-P-1277154-638670126859037647.png
Doc-P-1277154-638670126859037647.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن مسؤول الجالية المصرية في ألمانيا علاء ثابت، إعلانه القبض على فنان مصري شهير في حالة سكر شديدة بمطار برلين.

كما أضاف عبر حسابه على فيسبوك أنه تم إيداع الفنان الذي اعتاد جمهوره على تصرفاته الخارجة عن المألوف، في غرفة خاصة بالمطار تحت مراقبة مشددة من قبل الشرطة، حتى يستعيد وعيه ويخرج من حالته غير المتزنة.
Advertisement

ولفت إلى أن السلطات الألمانية ذكرت أنه سيسمح له بالعودة إلى بلاده فور استعادته وعيه بالكامل.

إلا أن ثابت لم يعلن اسم هذا الفنان، قائلا إنه يتحفظ على ذكر الاسم حاليا حفاظا على مشاعر أطفاله، الذين كانوا بصحبته وشهدوا واقعة ضبطه من قبل الأمن.

في حين ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالمنشور، وحاول العديد من المصريين التكهن باسم الممثل المصري، من دون معلومة حاسمة حول هويته. (العربية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
08:00 | 2024-11-12
07:13 | 2024-11-12
06:46 | 2024-11-12
04:15 | 2024-11-12
02:27 | 2024-11-12
01:33 | 2024-11-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24