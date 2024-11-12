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فنون ومشاهير
"سكران وتصرفاته خارجة عن المألوف".. القبض على فنان شهير في مطار برلين فمن هو؟!
Lebanon 24
12-11-2024
|
05:40
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أعلن مسؤول الجالية المصرية في ألمانيا علاء ثابت، إعلانه القبض على فنان مصري شهير في حالة سكر شديدة بمطار برلين.
كما أضاف عبر حسابه على فيسبوك أنه تم إيداع الفنان الذي اعتاد جمهوره على تصرفاته الخارجة عن المألوف، في غرفة خاصة بالمطار تحت مراقبة مشددة من قبل الشرطة، حتى يستعيد وعيه ويخرج من حالته غير المتزنة.
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ولفت إلى أن السلطات الألمانية ذكرت أنه سيسمح له بالعودة إلى بلاده فور استعادته وعيه بالكامل.
إلا أن ثابت لم يعلن اسم هذا الفنان، قائلا إنه يتحفظ على ذكر الاسم حاليا حفاظا على مشاعر أطفاله، الذين كانوا بصحبته وشهدوا واقعة ضبطه من قبل الأمن.
في حين ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالمنشور، وحاول العديد من المصريين التكهن باسم الممثل المصري، من دون معلومة حاسمة حول هويته. (العربية)
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