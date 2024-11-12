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فنون ومشاهير
فنان شهير يحتفل بعقد قرانه.. تعرفوا على عروسته
Lebanon 24
12-11-2024
|
10:00
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احتفل الموسيقار هاني فرحات بعقد قرانه على المنتجة والمشرفة على العديد من الحفلات الفنية دنيا جمعة مساء أمس، في أجواء رومانسية في إحدى الصالات الكبرى في مصر.
واختارت العروس فستاناً أنيقاً باللون الأبيض، تميّز بقصّة ضيقة من الأعلى مع فُتحة واسعة عند منطقة الصدر، لينسدل بتنورة واسعة مع فُتحة جانبية عالية عند الساق. وأُضيف إليه "كاب" طويل يصل إلى حدود الأرض ومربوط عند الرقبة ويمتد على شكل أكمام طويلة، في حركة أضافت لمسة من الأناقة والفخامة. في حين اختار العريس بدلة كلاسيكية أنيقة باللون الأسود مع قميص أبيض.
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ومن الناحية الجمالية، رفعت العروس شعرها بالكامل من الخلف بتسريحة "كعكة" عالية، وطبّقت مكياجاً ناعماً يرتكز على الألوان الترابية الدافئة مع أحمر خدود برونزي وأحمر شفاه نيود خفيف، وتزيّنت ببعض المجوهرات الناعمة.
(لها)
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