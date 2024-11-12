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فنون ومشاهير
على طريقة أدهم النابلسي.. فنان يفاجئ الجميع بإعلان اعتزاله وهذا ما قاله
Lebanon 24
12-11-2024
|
12:30
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على طريقة الفنان أدهم النابلسي، فاجأ الفنان محمد قويدر متابعيه بإعلان اعتزاله الغناء والفن نهائياً، وهو ما شكّل صدمة لجمهوره.
ونشر الفنان الأردني عبر حسابه الرسمي في موقع "فيسبوك" منشوراً أعلن من خلاله الاعتزال، من دون الكشف عن الأسباب التي دفعته لاتخاذ هذا القرار المفاجئ، وضجّت السوشيال ميديا بالخبر، وخاصة ما نُشر على "تيك توك".
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وكتب نجم "ستار أكاديمي" عبر صفحته الشخصية في "فيسبوك": "أنا أخوكم محمد قويدر قررت اعتزال الفن والغناء نهائياً وبشكركم على محبتكم وإخلاصكم لي ومن قلبي سلام للجميع... أستودعكم الله".
وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع خبر اعتزال الفنان محمد قويدر الغناء، وانقسمت الآراء بين داعم لقرار الاعتزال ومُتسائل عن الأسباب التي دفعته لاتخاذ هذا القرار المفاجئ، وفيما رجّح البعض أن يكون السبب هو التحديات والصعوبات الإنتاجية التي تواجهه في عالم الفن، رأى البعض الآخر أن السبب يعود إلى أمور دينية.
(لها)
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