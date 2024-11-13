يكبرها بأكثر من 40 عاما.. إعلامية شهيرة تكشف انفصالها عن زوجها وعودتها إليه مُجددا (فيديو)

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روت الإعلامية المصرية أسما إبراهيم تفاصيل علاقتها بزوجها رجل الأعمال محمد الخشن، كاشفة أن فرق السن بينهما يصل إلى نحو 40 عامًا.وتحدثت خلال لقائها مع نور الدين على منصة "يوتيوب" عن فترة الانفصال التي مرّا بها لمدة 3 سنوات تقريبًا، وكشفت عن الأسباب التي أدت إلى ذلك، وكذلك كيف تمكنا من تجاوز تلك المرحلة والعودة مجددًا إلى بعضهما.وأكدت إبراهيم أن زوجها ليس فقط والد أبنائها، بل أيضًا رفيق عمرها وصديقها "الجدع" كما وصفته، مشيرة إلى عمق العلاقة بينهما والروابط القوية التي تجمعهما على الرغم من الفارق العمري الكبير.وأشارت في حديثها عن تقبلها لفرق السن الكبير بينها وبين زوجها، لافتة إلى أنها نشأت في ظروف جعلتها لا تشعر بالفرق الكبير في العمر.وكشفت انهما انفصلا لفترة امتدت ما بين عامين ونصف إلى 3، وخلال تلك الفترة، دخل حياتها بعض الأشخاص، لكن لم تنجح أي من تلك العلاقات العاطفية.وأضافت أسما أنها كانت في تلك الأيام تلجأ إلى زوجها السابق، وتستشيره بشأن أي شخص يطرق باب حياتها، قائلة: كنت بقول له في حد عايز يرتبط بيا، وأعمل إيه؟، وكان رده دائمًا: خليكي براحتك واعملي اللي يسعدك، لأن هدفي الأول في علاقتنا هو سعادتك.وفي نهاية حديثها، أكدت أسما أنها عادت إلى محمد الخشن، بعد فترة الانفصال، وأشارت إلى أن علاقتهما الآن أقوى من أي وقت مضى.