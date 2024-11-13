Advertisement

فنون ومشاهير

بكلمات مؤثرة.. ممثل شهير يُحيي ذكرى والده مستعيناً بالذكاء الاصطناعي (صورة)

Lebanon 24
13-11-2024 | 06:25
A-
A+


Doc-P-1277748-638671010724135899.jpg
Doc-P-1277748-638671010724135899.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أحيا الفنان كريم محمود عبد العزيز الذكرى الثامنة لرحيل والده، الفنان محمود عبد العزيز، والتي تحلّ في 12 تشرين الثاني من كل عام.
ونشر كريم عبر صفحته الرسمية في "إنستغرام"، صورة استخدم فيها تقنية الذكاء الاصطناعي ليدمج ملامح والده مع ملامحه، وعلّق على الصورة قائلاً: "8 سنين على أكتر يوم فارق في حياتي. الله يرحمك يا أبو الرجولة كلها".
Advertisement
يُذكر أن الفنان الكبير محمود عبد العزيز رحل عن عالمنا في 12 تشرين الثاني 2016، بعد صراع مع مرض السرطان. (لها)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
08:28 | 2024-11-13
06:48 | 2024-11-13
04:51 | 2024-11-13
03:37 | 2024-11-13
02:45 | 2024-11-13
01:50 | 2024-11-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24