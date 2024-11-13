بكلمات مؤثرة.. ممثل شهير يُحيي ذكرى والده مستعيناً بالذكاء الاصطناعي (صورة)

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أحيا الفنان كريم محمود عبد العزيز الذكرى الثامنة لرحيل والده، الفنان محمود عبد العزيز، والتي تحلّ في 12 تشرين الثاني من كل عام.ونشر كريم عبر صفحته الرسمية في "إنستغرام"، صورة استخدم فيها تقنية الذكاء الاصطناعي ليدمج ملامح والده مع ملامحه، وعلّق على الصورة قائلاً: "8 سنين على أكتر يوم فارق في حياتي. الله يرحمك يا أبو الرجولة كلها".يُذكر أن الفنان الكبير محمود عبد العزيز رحل عن عالمنا في 12 تشرين الثاني 2016، بعد صراع مع مرض السرطان. (لها)