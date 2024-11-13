مذيعة أخبار انهارت مباشرة على الهواء... شاهدوا كيف بكت (فيديو)

خلال تقديمها نشرة الأخبار عبر إذاعة خاصة، تعرضت المذيعة التونسية أنيسة مكشاح إلى وعكة صحية مفاجئة.



ووثق مقطع فيديو تلك اللحظات العصيبة، حيث انهارت مكشاح على الهواء مجهشة بالبكاء، بينما سارعت الإذاعة إلى قطع البث.

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وأرجع زملاؤها لاحقا بكاءها إلى إصابتها بحالة تشنج جراء عدم حصولها كما الصحافيين العاملين بالإذاعة الخاصة على مستحقاتهم لأكثر من ثمانية أشهر. (العربية)