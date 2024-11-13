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فنون ومشاهير

"أسوأ ملابس".. ممثلة تحتفل بعيد ميلادها بطريقة غريبة جداً وما ارتدته مدهش (صور)

Lebanon 24
13-11-2024 | 23:00
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بأجواء غريبة وملابس غير مألوفة، احتفلت الممثلة السعودية أسيل عمران بعيد ميلادها الخامس والثلاثين، الذي صادف الثلاثاء 12 تشرين الثاني، حيث أعادت أسيل مشاركة مجموعةً من الصور ومقاطع الفيديو، كشفت من خلالها عن كيفية احتفالها بهذه المناسبة المميزة.
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في أحد مقاطع الفيديو التي شاركتها لجين عمران عبر خاصية "الستوري" على حسابها في "إنستغرام" ظهرت أسيل بملابس غريبة إلى جانب شقيقتها لجين وصديقاتها هبة ونهى رمحين.

كما ظهرت أسيل وهي تقف أمام كعكة عيد ميلادها المكونة من طبقتين، التي كانت مزينة بطريقة رائعة بأشكال متنوعة من قطع "الكاندي" الملونة، مع لمسات من الألوان والزخارف.

 وكشفت لجين أيضًا أن أسيل اشترطت أن يقتصر عيد الميلاد عليهن الأربعة وأن تختار هي بنفسها "ثيم" الحفل، مضيفةً في مقطع فيديو: الله لا يوريكم الثيم اللي اختارته، قالت بدها لبس ما في قطعة لها علاقة بالثانية بالمرة.



وتابعت ممازحة حول ما أسمته "ثيم النشاز": طبعًا ما ظل دولاب ما فتحته عشان ألبس وبس شفت المراية عيني صابها تلوث بصري.

وفي مقطعٍ آخر قالت لجين إن "العاملة" لدى هبة أخبرتها عندما رأتها بأنها هي من تفوز بأسوأ ملابس بالحفل، وبدا ذلك واضحًا من ضحك أسيل ونهى وهبة. (فوشيا) 
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