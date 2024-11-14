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فنون ومشاهير

"اتخطبت في فترة انفصالي قبل عودتي لزوجي".. إعلامية شهيرة تصدم جمهورها: الفرق بيننا 40 سنة! (فيديو)

Lebanon 24
14-11-2024 | 06:49
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حلّت الإعلامية أسما إبراهيم مقدمة البرنامج الشهير "حبر سرّي" ضيفةً على بودكاست "مع نور الدين"، حيث كشفت عن فارق العمر بينها وبين زوجها، والذي شكّل صدمة لجمهورها.

وقالت أسما: "اتجوزت وأنا صغيرة جداً كان عندي حوالي 22 سنة، الفرق بيني وبين جوزي كبير، 40 سنة، حسّيت معاه إني لقيت أب لكن أنا دايماً عمري ما شفته بابايا طول الوقت بحس إنه صاحبي الجدع".
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وتابعت: "حياتي كانت مقفولة أوي برفض أرتبط وأنا في الجامعة قلقانة من الارتباط مش عارفة ليه لحد ما اتعرّفت على جوزي، حد حسّيت معاه بأسلوبه وبطريقته حسّسك إن تمام وانضم للناس اللي بتدلّعك، أنا كنت بشوف نماذج سيئة حواليا جوازات فاشلة وعلاقات مريضة كان عندي حالة رعب مش عايزة أعيش ده".

وتطرّقت أسما إبراهيم في الحديث الى فترة انفصالها عن زوجها وعودتهما الى بعض قائلةً: "إحنا سيبنا بعض انفصلنا فترة حوالي سنتين ونص أو تلاتة ودخل في حياتي ناس الفترة دي وخرجوا منها وفضل هو اللي موجود أب لولادي وبيحاول يقوم بدور أب ليا والحبيب المخلص والزوج الداعم والصاحب اللي ممكن أحكيله كل حاجة أنا رحت حكيلته أنا ارتبطت بفلان".




وأضافت: "وقت ما انفصلنا أنا ارتبطت بخطوبة، ولما حكيلته إني ارتبطت قاللي جرّبي وشوفي أنا بس عايزك تكوني مبسوطة لأني أنا وعدتك من أول يوم إن أهم حاجة عندي إنك تكوني مبسوطة، جرّبي وأنا معاكي في أي حاجة".

وأكدت أسما ابراهيم أنها تعيش اليوم أجمل أيام حياتها قائلةً: "أكتر فترة حاسة فيها بأمان دلوقتي، إحنا انفصلنا عشان أنا سمحت لناس تدخل في حياتنا فخربوا البيت، عشان كده لما رجعنا أخدت عهد على نفسي مش عايزة حد يتدخل في حياتي، لما انفصلت أول مرة مكنتش مشهورة، لكن دلوقتي مش ذنب جوزي ولا أولادي إني مشهورة".
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