مبلغ ضخم.. كم سيدفع حسن شاكوش كنفقة متعة وعدة لطليقته؟

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ويأتي هذا الحكم في سياق النزاع القضائي المستمر بين الطرفين منذ انفصالهما، والذي شهد سلسلة من المطالبات من ريم للحصول على حقوقها المالية بعد الطلاق.وكانت قدمت ريم طارق دعوى نفقة، حيث أكدت أنها لم تعد قادرة على الاستمرار في الحياة الزوجية مع حسن شاكوش بسبب إساءة مستمرة تعرضت لها.وأوضحت أنها كانت ضحية للإهانة والتعدي، بل تم طردها من منزل الزوجية، في موقف مسيء لكرامتها، وكان ذلك بحضور الآخرين.وتناولت الدعوى أيضًا حجم الأرباح الكبيرة التي يحققها شاكوش من مهنته في الغناء، مشيرةً إلى الأجور المرتفعة التي يتلقاها في الحفلات.وأكدت الدعوى أن شاكوش يتقاضى 70 ألف دولار عن كل حفل يقيمه خارج مصر، بالإضافة إلى 40 ألف جنيه لقاء غناء نصف ساعة فقط في الملاهي الليلية داخل مصر.وأوضحت ريم طارق أن هذه الأرباح تعكس القدرة المالية الكبيرة لشاكوش، التي تتيح له دفع نفقة كافية لها بعد الطلاق.