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فنون ومشاهير

ممثل لبناني يخرج عن صمته: نصارع الدنيا!

Lebanon 24
14-11-2024 | 10:16
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تفاعل الممثل اللبناني باسم مغنية مع الأحداث التي تحصل في لبنان، وتضامن مع أبناء بلده من خلال منشور عبر منصة "إكس"، كتب فيه: "نصارع الدنيا".

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باسم مغنية

لبنان

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