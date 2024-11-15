مونيكا بيلوتشي بين نادين نجيم وسيرين عبد النور في عرض أزياء إيلي صعب.. شاهدوا ماذا حصل (فيديو)

لا يزال عرض أزياء إيلي صعب الأسطوري بعنوان "1001 موسم"، الذي أُقيم يوم الأربعاء في الرياض، يحتل حديث السوشيال ميديا.



وشاركت بعض النجمات العرب أبرز اللقطات خلال الحدث العالمي، بعضهنّ مع نجمته المفضلة، حيث جرى لقاء جمع كل من نادين نجيم وسيرين عبد النور مع مونيكا بيلوتشي.



بعد لقاء نادين نجيم ومونيكا بيلوتشي في ليلة تكريم إيلي صعب، شاركت نادين صورة سيلفي التقتها مع نجمتها المفضلة.

وكتبت نجيم معلقةً على الصورة عبر ستوري حسابها الخاص على إنستغرام ما معناه : "أنا في قمة السعادة مع مثلي الأعلى، حبيبتي، المرأة الأكثر إذهالاً على هذا الكوكب".

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كما انتشر فيديو عبر السوشيال ميديا أظهر سيرين عبد النور وهي تتحدث مع مونيكا بيلوتشي، قبل أن تقترب منها لتلتقط صورة معها.



كما انتشر فيديو عبر السوشيال ميديا أظهر سيرين عبد النور وهي تتحدث مع مونيكا بيلوتشي، قبل أن تقترب منها لتلتقط صورة معها.

وشهدت الرياض ليلة مميزة بكل تفاصيلها عنوانها ألف ليلة وليلة، إحتفل فيها المصمم اللبناني إيلي صعب بمرور 45 سنة على نجاحاته في عالم الأزياء، بحضور نجوم من كافة أنحاء العالم منهم سيلين دوين وجينيفر لوبيز وكاميلا كابيلو وهايلي بيري وهاندا أرتشيل ونانسي عجرم وغيرهم. (ET بالعربي)



