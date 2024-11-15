شاهدوا بالفيديو رقص دانييلا رحمة على أغنية سيلين ديون... وديمة قندلفت تبكي!

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انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي للممثلة اللبنانية دانييلا رحمة، تظهر فيه وهي ترقص برفقة الممثلة السورية ديمة قندلفت، على وقع أغنيات النجمة العالمية سيلين ديون، وذلك أثناء تواجدهما في حفل "ألف ليلة وليلة" ضمن فعاليات موسم الرياض.وظهرت قندلفت في الفيديو وهي غير قادرة على السيطرة على مشاعرها، لتقوم بعدها بإحتضان رحمة وتذرف دموع الفرح. وعلقت رحمة قائلة: "ما زلت لا أستطيع تجاوز هذه اللحظة، حلم طفولتي سيلين ديون".