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فنون ومشاهير
"كأنهن أخوات".. نجمة تركية نسخة عن "كارمن بصيبص" (صور)
Lebanon 24
15-11-2024
|
16:00
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تفاجأت النجمة التركية ياسمين يازجي بالشبه الكبير بينها وبين الفنانة اللبنانية كارمن بصيبص، إذ بدا وكأنهما نسخة طبق الأصل عن بعضهما.
أعادت ياسمين يازجي، نجمة مسلسل "حب بلا حدود"، مشاركة منشور لكارمن بصيبص عبر خاصية "الستوري" على حسابها في "إنستغرام"، ظهرت فيه الأخيرة، وهي تحتضن بطنها معلنةً عن حملها.
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وأرفقت ياسمين الصورة بتعليق، قالت فيه: كأننا نتشابه قليلًا.
تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع مع منشور الفنانة التركية، إذ عدَّ بعضهم الشبه بين الفنانتين كبيرًا جدًّا لدرجة أنهما تبدوان كالشقيقتين.
وقد لاحظ المتابعون أن كلتيهما تتمتعان بشعر أسود حريري، مع تقاسيم وجه ناعمة وأنثوية، بالإضافة إلى التشابه في ملامح العيون والشفاه.
وأشارت إحدى المتابعات إلى أنها لاحظت هذا الشبه قبل أن تكتشفه ياسمين، قائلةً: من قبل لاحظت الشبه الكبير بينهن، كأنهن أخوات. (فوشيا)
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