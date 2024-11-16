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فنون ومشاهير

بعد ساعات على وفاة عمه.. الموت يؤلم فنانا شهيرا مُجددا! (صورة)

Lebanon 24
16-11-2024 | 03:37
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أعلن الفنان المصري أحمد خالد صالح، عبر حسابه الرسمي في "إنستغرام"، وفاة خالته نشوى زين العابدين، بعد ساعات قليلة من إعلانه وفاة عمه محمود صالح.

وكتب أحمد على خاصية "الستوري" عبر حسابه على "إنستغرام": "لله ما أخذ ولله ما أعطى، وكل شيء عنده بمقدار، بقلب لا يجبره إلا الله أنعى خالتي حبيبة قلبي وقلب أمي نشوى زين العابدين."
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وأضاف: "ادعوا لها بالرحمة والمغفرة والعفو وشفاعة سيدنا الحبيب، وادعوا لنا بالصبر والسلوان ومنزلة الصابرين المحتسبين، اللهم اجعلنا ممن تبتليهم محبة، وردنا إليك ردا جميلا، ولا تجعلنا من الغافلين واجعلنا قدر الاختبار يا رب العالمين واغفر اللهم لها ولنا ولامواتنا أجمعين."


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