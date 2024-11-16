سيتزوج للمرة الرابعة.. فنان عربي شهير يعلن موعد زفافه (صورة)

أعلن الفنان المصري أحمد سعد على هامش إحيائه حفله الأخير بالإمارات، عن موعد زفافه الثاني على مصممة الأزياء علياء البسيوني والتي انفصل عنها قبل أشهر.

Advertisement

وقال سعد إنه ينوي مع بداية العام المقبل إقامة حفل زفاف له على علياء البسيوني، مضيفاً: "سأقيم حفل زفاف لي مع علياء، وسأرتدي فيه بدلة، كما سأشدو بأغنياتي في فرحي".



وأعرب سعد عن سعادته بالغناء في دولة الإمارات العربية المتحدة وبالتحديد على مسرح كوكاكولا أرينا، في حفل من تنظيم شركة مومنتس أرينا رفقة فرقة ميامي الغنائية، وذلك في حضور علياء البسيوني، التي عاد إليها سعد بعد فترة من الانفصال، ولكن بدون أن تظهر للجمهور.



وتزوج سعد سابقا من الممثلة المصرية ريم البارودي لكنهما أعلنا انفصالهما. كما تزوج من الممثلة المصرية سمية الخشاب لكنهما انفصلا في آذار 2019.





