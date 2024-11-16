إعلاميّة "الجديد" تتحدّث عن قرار ترحيلها: "أنا لبنان بتنفسو بعشقو" (فيديو)

قالت الإعلاميّة داليا أحمد إنّ قرار ترحيلها من لبنان كان أوّل صفعة تلقتها، وأشارت إلى أنّها عاشت كلّ حياتها في لبنان، وأنّ مُعاملتها كأجنبيّة وترحيلها "هزّ كيانها من الداخل".

وأضافت: "أنا مصرية - سودانية بس أنا لبنانيّة الهوا، أنا لبنان بتنفسو بعشقو".

واعتبرت أنّ لون بشرتها يُمثل مشكلة لدى "الضعيفي النفوس"، وتابعت: "أنا بحبّ حالي هيك". (رصد لبنان 24)