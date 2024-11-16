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فنون ومشاهير

إعلاميّة "الجديد" تتحدّث عن قرار ترحيلها: "أنا لبنان بتنفسو بعشقو" (فيديو)

Lebanon 24
16-11-2024 | 09:11
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قالت الإعلاميّة داليا أحمد إنّ قرار ترحيلها من لبنان كان أوّل صفعة تلقتها، وأشارت إلى أنّها عاشت كلّ حياتها في لبنان، وأنّ مُعاملتها كأجنبيّة وترحيلها "هزّ كيانها من الداخل".
 
 
وأضافت: "أنا مصرية - سودانية بس أنا لبنانيّة الهوا، أنا لبنان بتنفسو بعشقو".
 
 
واعتبرت أنّ لون بشرتها يُمثل مشكلة لدى "الضعيفي النفوس"، وتابعت: "أنا بحبّ حالي هيك". (رصد لبنان 24)
 
 
 
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