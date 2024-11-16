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فنون ومشاهير
أيمن قيسوني يعلّق على التطورات الخطيرة في لبنان
Lebanon 24
16-11-2024
|
16:00
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شارك الممثل ومقدّم البرامج المصري أيمن قيسوني مقطع فيديو عبر خاصية الستوري على منصة انستغرام للاستهداف الذي طال مبنى في الطيونة يوم أمس الجمعة.
وفي التفاصيل، عبّر أيمن قيسوني عن غضبه مما يرتكبه العدوان بحق لبنان حيث كتب رسالة باللغة الانكليزية مفادها: "أثبت الجيش الأكثر أخلاقية في العالم مرة أخرى أنه يمثل مستوى أدنى المخلوقات حول العالم". (lbc)
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