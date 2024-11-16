"الشهرة غيّرته".. فنَان سوري يهاجم الشامي ونادم لأنّه دعمهُ

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وأوضح تمر في تصريحات تلفزيونية، أنه دعم الشامي في بداياته بهاتين الأغنيتين اللتين حققتا نجاحاً كبيراً، في الوقت الذي لم تكن فيه شهرة "الشامي" كما هي الآن. كشف الفنان السوري إسماعيل تمر تفاصيل خلافه مع مواطنه الفنان "الشامي"، بعد رحلة بدأت بتعاونهما في أغنية "عصيان" في 2022، ثم "لا مبالي" في 2023، وانتهت بقطيعة بينهما، وإلغاء متابعة بعضهما البعض على إنستغرام.وأوضح تمر في تصريحات تلفزيونية، أنه دعم الشامي في بداياته بهاتين الأغنيتين اللتين حققتا نجاحاً كبيراً، في الوقت الذي لم تكن فيه شهرة "الشامي" كما هي الآن.

وأشار إلى أن الشامي لم يكن على قدر العطاء غير المشروط الذي منحه إياه، قائلاً: "هذا الإنسان دعمته وأعطيته محبة كبيرة، لكنه لم يبادلني نفس الشيء، فعندما أصبح مشهوراً ألغى متابعتي، واستكمل حياته".



وواصل إسماعيل تمر: "أنا شخص معطاء، وأحب كل الناس وأدعمهم، وكنت أظن أن الجميع سيبادلني نفس الشيء، لكن الآن تعلمت أن أكون انتقائياً في عطائي".

وعن رأيه في التغيرات التي طرأت على الشامي، قال: "النجومية والشهرة والمال تغيّر الناس، لكنها لا تغير الإنسان الأصيل.. كنت ألوم الشامي في وقت سابق على تصرفاته، لكنني لا ألومه الآن". (24.ae)