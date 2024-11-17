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فنون ومشاهير

"منورني في مكتبي".. محمد رمضان يستقبل الشيف التركي الشهير ووالدته (صور)

Lebanon 24
17-11-2024 | 08:18
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استضاف الفنان المصري محمد رمضان الشيف التركي الشهير بوراك ووالدته في مكتبه بالقاهرة، بالتزامن مع افتتاح مطعم بوراك الجديد في العاصمة المصرية. 

ووثّق رمضان جانبا من اللقاء الودي عبر فيديو نشره على حسابه الشخصي في منصة "إنستغرام"، إذ تبادل الطرفان كلمات الترحيب والتقدير.
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في الفيديو الذي نشره رمضان عبر خاصية "الستوري" في "إنستغرام" الخاص به، عبّر عن ترحيبه بالشيف بوراك وعقب: منورني في مكتبي الشيف حبيبي بوراك.

من جانبه، شكر بوراك رمضان على كرم الضيافة، موجّهًا دعوة للجمهور المصري لزيارة مطعمه الجديد، وقال بالفيديو: شكراً، بستناكم بكرة كل حبايبي في مصر في مطعم بوراك الجديد مع أحلى نجم في مصر محمد رمضان.

لم يقتصر اللقاء على بوراك فقط، بل ظهرت أيضًا والدة الشيف التي أشاد بها رمضان، واصفًا إياها بأنها شخصية مميزة وصاحبة فضل كبير على الشيف، وقال لها : نورتني أجمل ست وصاحبة الفضل على بوراك، والدته الجميلة جداً. (فوشيا)
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