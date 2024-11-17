"الندالة بتيجي من الناس اللي أنت كويس معاهم".. ياسمين عبد العزيز تثير الجدل بمنشورها: من تقصد؟ (صورة)

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نشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز على حساباتها الخاصة على مواقع التواصل المختلفة صورة من فيلم الكارتون العالمي "الأسد الملك" تتحدث عن الندالة أثارت بها جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي.وجاءت الصورة وقد كتب عليها: "دايماً الندالة مش بتيجي غير من الناس اللي أنت كنت كويس، وجدع معاهم"، لتثير أسئلة الجمهور بتعليقها المكون من كلمة واحدة قالت فيه: "تتبروز".وتفاعلت ياسمين مع تعليقات المتابعين، حيث علّق أحدهم: "يا ريت تيجي على الندالة، ده كمان بيطلعونا إن إحنا اللي وحشين"، لترد عليه ياسمين قائلة: "حصل". بينما كتب آخر: "لأنه قلبك طيب وبتصدقي الناس بسرعة... للأسف الشديد الناس صارت تستغل الطيب".