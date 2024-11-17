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فنون ومشاهير

"التقطا الصور وهما ممسكان بأيديهما".. ممثل شهير يحدث ضجة: هل عاد إلى طليقته؟

Lebanon 24
17-11-2024 | 09:58
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أثار النجم شريف منير الجدل حول عودته لطليقته الفنانة المعتزلة لورا عماد بعد ظهورهما معاً في العرض الأول لفيلم "مين يصدق؟" ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ45.

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ظهر شريف منير على السجادة الحمراء مع لورا عماد والتقطا عددًا من الصور وهما ممسكان بيد بعضهما، مما جعل البعض يتكهن بعودة الحياة الزوجية بينهما.

كانت لورا عماد قد كشفت أنها فوجئت بطلاقها مثل عامة الناس، من خلال المنشور الذي نشره شريف منير على حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أنها لم تعاتبه على ما فعل، ووصفت تصرف زوجها السابق بأنه لم يكن لطيفًا بأي حال من الأحوال، خاصة أنه قد أزعج ابنتيهما كاميليا وفريدة. (لها)
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