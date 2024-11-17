بعد أكثر من 23 عامًا.. شاهدوا كيف أصبحت ملامح بطلة "الحاج متولي"(فيديو)

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وقالت: من خلال "التيك توك يمكنني أن أجني أموالاً أكثر من التمثيل، لأنه ليس كل الممثلين يحصلون على رواتب عالية، وأنا أنفق أموالا علي ابني".وتابعت"زوجي السابق لا ينفق على ابنه، ولا أعرف السبب، لأن وضعه قد لا يسمح بذلك".كما أكدت الفنانة المصرية أنها لم تعتزل، لكنها لم تجد فرصة للعمل مطلقًا، لافتة إلى أن أشرف زكي نقيب الفنانيين كان يساعدها في رعاية ابنها، خاصة أن التيك توك أصبح وسيلتها الأساسية للعيش. (العربية)