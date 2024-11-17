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فنون ومشاهير

بعد أكثر من 23 عامًا.. شاهدوا كيف أصبحت ملامح بطلة "الحاج متولي"(فيديو)

Lebanon 24
17-11-2024 | 11:59
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حلّت الفنانة عايدة غنيم، بعد أكثر من 23 عاما على مشاركتها مع الفنان نور الشريف والتي لعبت دور شقيقة رانيا يوسف وابنة غادة عبد الرازق في مسلسل عائلة الحاج متولي ضيفة على برنامج "مع نزار"، المذاع على إحدى القنوات العراقية،وظهر تغير ملامح الفنانة عايدة غنيم تماماً وتحدثت عن ظهورها على تيك توك.
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وقالت: من خلال "التيك توك يمكنني أن أجني أموالاً أكثر من التمثيل، لأنه ليس كل الممثلين يحصلون على رواتب عالية، وأنا أنفق أموالا علي ابني".

وتابعت"زوجي السابق لا ينفق على ابنه، ولا أعرف السبب، لأن وضعه قد لا يسمح بذلك".

كما أكدت الفنانة المصرية أنها لم تعتزل، لكنها لم تجد فرصة للعمل مطلقًا، لافتة إلى أن أشرف زكي نقيب الفنانيين كان يساعدها في رعاية ابنها، خاصة أن التيك توك أصبح وسيلتها الأساسية للعيش. (العربية) 




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