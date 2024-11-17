"لأ بقا كفاية".. فنانة مصرية تتحدث للمرة الأولى عن سبب توقفها عن العمل مع طليقها

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أعلنت الفنانة المصرية عفاف رشاد، عن سبب طريف دفعها للتوقف عن العمل مع طليقها وشقيقه، رغم مشاركتها في عدد كبير من الأعمال بصحبتهما.وتحدثت رشاد، خلال لقاء تلفزيوني عن العمل مع طليقها المنتج محمد السبكي، والد ابنها، وكذلك شقيقه المنتج أحمد السبكي، مؤكدة أنها اتخذت قراراً نهائياً بالتوقف عن العمل مع الثنائي.وأرجعت ذلك إلى كونها، رغم عملها معهما في أكثر من عمل سينمائي، لكنها لم تتقاض أي أجر عن تلك الأعمال، لتعلّق قائلة "قولتلهم: لأ بقا! كفاية! أنا مباخدش فلوس.. حرام عليكم".وتحدثت عفاف رشاد عن كون الثنائي يبرر الأمر دائماً بأن الأهم من الأموال هو العمل مع عائلة السبكي، وتقديم أعمال سينمائية تحت قيادتهما. (العربية)