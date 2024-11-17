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فنون ومشاهير

لن تصدقوا ماذا فعل.. رحمة رياض تكشف غش مشترك في برنامج "اكس فاكتور" (فيديو)

Lebanon 24
17-11-2024 | 23:20
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انتشر فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي حيث ظهر أحد المشتركين في برنامج "اكس فاكتور" وهو يغني وينظر إلى كف يده وكأنه يقرأ كلمات الأغنية.

وكشفت الفنانة العراقية رحمة رياض غش المشترك، وقالت له انه ظهر وهو يقرأ كلمات الأغنية، وبدا وكأنه يغش في امتحان المدرسة.
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فنون ومشاهير

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