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فنون ومشاهير
بالصور .. ممثلة شهيرة تستعرض الضيافة الفخمة وتجهيزات استقبال مولودها وهذا اسمه
Lebanon 24
18-11-2024
|
05:20
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استعرض الفنان حسام جنيد الديكور والزينة الخاصة باستقبال ابنه الجديد من زوجته الفنانة إمارات رزق الذي أطلقا عليه اسم الكريم، وتلقى الثنائي العديد من التهاني من متابعيهما.
وشارك المغني السوري متابعيه عبر خاصية الستوريز بمقاطع فيديو من داخل منزله استعرض خلاله الديكورات التي طغى عليها اللون الذهبي، وتضمنت مجموعة من الطاولات المزينة بطريقة مميّزة باللون الذهبي وبتشكيلة واسعة من الحلويات التي تم تنسيقها بحرفية عالية، وتم تزيين المدخل باسم المولود الجديد. (لها)
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