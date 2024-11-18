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فنون ومشاهير

خبر حزين للوسط الفني.. وفاة فنان معروف بعد صراع مع المرض

Lebanon 24
18-11-2024 | 08:59
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توفي المغني والكاتب والملحن الفرنسي تشارلز دومون عن عمر ناهز الـ 95 عامًا، اليوم الاثنين بعد صراع طويل مع المرض، بحسب وكالة "فرانس برس".

وعمل دومون مع عدد كبير من النجوم، أبرزهم: المغنية الفرنسية من أصول مصرية داليدا، التي غنَّت له "Mon cœur va"، والنجمة الفرنسية إديث بياف، التي كانت سبب شهرته.
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تشارلز دومون


وولد دومون في مدينة كاهور الفرنسية عام 1929. كان في بادئ الأمر عازف بوق، لكن تحولت مسيرته في مطلع الستينيات عندما أقنع المغنية الفرنسية إديث بياف بأداء إحدى مؤلفاته "Non, je ne regrette rien"، بعد رفضها عدة مرات.

ومنذ ذلك الحين، أصبحت "Non, je ne regrette rien"، وبالعربية "لا، أنا لا أندم على ذلك"، أشهر الكلاسيكيات التي غنتها أديث بياف، والتي توفيت عام 1963. 

وفي مقابلة مع وكالة "فرانس برس" عام 2015، صرَّح دومون: "لقد ولدتني والدتي، لكن إديث بياف هي التي جلبتني إلى العالم. لولاها، لما كنت سأصل إلى ما أنا عليه لا كملحن ولا كمغني".

بالنسبة لدومون، كان هذا اللقاء بمثابة بداية علاقة عمل مثمرة مع بياف، حيث كتب لها أكثر من 30 أغنية، وانتهى تعاونها بوفاتها عن عمر ناهز الـ47 عامًا. (البوابة)
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