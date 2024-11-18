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فنون ومشاهير

"في زمن الحرب"... أمل طالب تنشر صورة وهي تخضع لحقن البوتوكس!

Lebanon 24
18-11-2024 | 09:38
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نشرت الممثلة أمل طالب صورة من داخل عيادة طبيّة، وهي تخضع لحقن "البوتوكس".
 
 
وقالت طالب تعليقاً على الصورة التي نشرتها: "البوتوكس في زمن الحرب". (رصد لبنان 24)
 
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أمل طالب

بوتوكس

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