"في زمن الحرب"... أمل طالب تنشر صورة وهي تخضع لحقن البوتوكس!

نشرت الممثلة أمل طالب صورة من داخل عيادة طبيّة، وهي تخضع لحقن "البوتوكس".





وقالت طالب تعليقاً على الصورة التي نشرتها: "البوتوكس في زمن الحرب". (رصد لبنان 24)

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