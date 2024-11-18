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فنون ومشاهير

بعد انتشار أخبار عن حملها.. قرار مفاجئ من فنانة شهيرة

Lebanon 24
18-11-2024 | 14:00
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أعلنت الفنانة المصرية بشرى وزوجها خالد حميدة، في تصريحات صحافية على هامش حضورهما فعاليات "مهرجان القاهرة السينمائي"، أنهما يخطّطان لتقديم برنامجٍ واقعي عن حياتهما، بعدما وجدا أن الجمهور يهتم بأدق تفاصيل حياتهما الشخصية معاً، خاصة بعد انتشار أخبار عن حملها، لذا قرّرا أن يفتحا باب منزلهما ويشاركا الجمهور رحلتهما في أعمالهما الفنية وحياتهما وسفرهما وتوثيق كل ما يقومان به معاً لنفسَيهما وللآخرين.
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كما كشف الثنائي أنهما لم يختارا حتى اللحظة عنواناً للبرنامج الواقعي، وأنهما حالياً في مرحلة التفاوض مع عدد من المنصّات الرقمية، لاختيار الأنسب، في حين نفيا شائعة انتظارهما مولوداً جديداً.  (لها) 
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