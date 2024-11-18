بعد انتشار أخبار عن حملها.. قرار مفاجئ من فنانة شهيرة

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كما كشف الثنائي أنهما لم يختارا حتى اللحظة عنواناً للبرنامج الواقعي، وأنهما حالياً في مرحلة التفاوض مع عدد من المنصّات الرقمية، لاختيار الأنسب، في حين نفيا شائعة انتظارهما مولوداً جديداً. (لها)