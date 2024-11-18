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فنون ومشاهير

في أول مناسبة رسمية معًا.. شاهدوا كيف بدت الملكة رانيا و"كنتها" (صورة)

Lebanon 24
18-11-2024 | 16:00
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أطلت سمو الأميرة رجوة الحسين، قرينة ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، في أول مناسبة رسمية برفقة جلالة الملكة رانيا العبدالله، اليوم الاثنين، لحضور خطاب جلالة الملك عبدالله الثاني في افتتاح الدورة العادية الثانية لمجلس الأمة العشرين.
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