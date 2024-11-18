جويل ماردينيان في منشور مؤثر: فقدوا حياتهم حتى نتمكن من رؤية الحقيقة

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وأضافت ماردينيان: "لا تدعوا موتهم يذهب سدى"، وتابعت: "يجب أن يتمتع البشر بمستوى عالٍ من التعاطف والدافع لمساعدة المحتاجين"، لافتةً إلى أنه "لقد كانوا أكثر شجاعة منا جميعًا وهم يعلمون أن عملهم خطير للغاية، ولكن لم يتم استهداف الصحفيين أبدًا قبل هذه الحرب".وختمت: "إن نشر الحقيقة أصبح أكثر أهمية اليوم من أي وقت مضى".