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فنون ومشاهير

جويل ماردينيان في منشور مؤثر: فقدوا حياتهم حتى نتمكن من رؤية الحقيقة

Lebanon 24
18-11-2024 | 23:00
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أعادت خبيرة التجميل اللبنانية جويل ماردينيان، نشر صورة عبر خاصية القصص المصورة على انستغرام أظهرت عدد وأسماء الشهداء الصحفيين في غزة وكتبت: "لقد فقدوا حياتهم حتى نتمكن من رؤية الحقيقة والأهوال".
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 وأضافت ماردينيان: "لا تدعوا موتهم يذهب سدى"، وتابعت: "يجب أن يتمتع البشر بمستوى عالٍ من التعاطف والدافع لمساعدة المحتاجين"، لافتةً إلى أنه "لقد كانوا أكثر شجاعة منا جميعًا وهم يعلمون أن عملهم خطير للغاية، ولكن لم يتم استهداف الصحفيين أبدًا قبل هذه الحرب".

 
وختمت: "إن نشر الحقيقة أصبح أكثر أهمية اليوم من أي وقت مضى".
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