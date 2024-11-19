"أصبح صديقها": نجمة شهيرة تشتري روبوت تسلا الجديد.. إليكم سعره (فيديو)

قامت نجمة تلفزيون الواقع الأميركية كيم كارداشيان بنشر مقطع فيديو على موقع X لروبوت Tesla الجديد الخاص بها، وعلقت على الفيديو قائلة: "تعرفوا على صديقي ".



وفي مقطع الفيديو الذي نشرته سألت كارداشيان، البالغة من العكر 44 عامًا، روبوت تسلا، "هل يمكنك فعل هذا؟ أنا أحبك؟" بينما كانت تصنع نصف قلب يد. وعندما أكمل الروبوت ذلك، شهقت، مضيفة، "هل تعرف كيف تفعل ذلك؟"

وفي مقطع أخر تمت مشاركته على Instagram Stories الخاص بها، علمت نجمة تلفزيون الواقع الروبوت كيفية إرسال قبلة وفازت بلعبة حجر، ورقة، مقص. وعلقت: "أنت لطيف جدًا!" صاحت، عندما أرسل لها جهاز تسلا قبلة.



ووفقًا للرئيس التنفيذي إيلون ماسك، فإن إنتاج الروبوت الشبيه بالإنسان من الجيل الثاني من Tesla، والمعروف أيضًا باسم Optimus، سيبدأ بحلول عام 2026، على الرغم من أن Tesla قد تستخدمه داخليًا في وقت مبكر من العام المقبل.



ويتراوح سعر روبوتات Tesla ما بين 20 ألفًا إلى 30 ألف دولار.



وفي مقطع فيديو آخر على Instagram Stories، عرضت كيم روبوتًا ثانيًا من Tesla باللون الذهبي، بالإضافة إلى Tesla Cybercab باللون الذهبي، والذي لم يصل إلى السوق بعد.



ومن غير الواضح ما اذا كانت كيم قد قامت قعلًا بشراء الروبورت أما انه تم منحه لها للتجرب والدعاية.(البوابة)











