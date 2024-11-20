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فنون ومشاهير

بعد انتشار فيديو لهما: والد فنان شهير يحسم أمر علاقة ابنه بهذه الممثلة (فيديو)

Lebanon 24
20-11-2024 | 00:57
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بعد الأخبار التي تم تداولها خلال الفترة الماضية عن ارتباط نجله بالفنانة أسماء جلال بعد ظهورهما معا في فيديو خلال تواجدهما في فعاليات الدورة السابعة من مهرجان الجونة، رد والد الفنان أمير المصري.
 
 
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وقال والد أمير المصري: "عادي عادي الحاجات دي بتحصل لكل الفنانين واي حد بيكون عليه الأضواء بيبقى طبعا التركيز عليه وإشاعات وحاجات كتيرة وحاجات سخيفة وحاجات لطيفة بس الحمد لله الإشاعات اللي بتحصل في الجو الفني الناس متعودة عليها".
 
 
وكانت حالة واسعة من الجدل قد اثارتها الفنانة أسماء جلال بعد ظهورها مع الفنان  أمير المصري في مقطع فيديو من إحدى حفلات الفنان عمرو دياب، وجاء مقطع الفيديو به وصلة رقص بين أسماء جلال وأمير المصري، ومع انتشار مقطع الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بدأ الجمهور يتسائل عن حقيقة الأمر والفيديو المتداول وهل بالفعل توجد علاقة عاطفية بين الثنائي أم لا. (البوابة)




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