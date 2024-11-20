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فنون ومشاهير

لم تحضر عرض والده في الرياض.. انفصال ابن المصمم ايلي صعب عن خطيبته (صور)

Lebanon 24
20-11-2024 | 04:16
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انتشر مؤخرا خبر انفصال الابن الأصغر للمصمم اللبناني العالمي إيلي صعب عن خطيبته كاتيا، حيث لم تحضر عرض The 1001 seasons of Elie Saab، الذي أقيم قبل أسبوع في الرياض.

وأثار هذا الغياب التساؤلات ما أشار الى احتمال انفصال الثنائي قبل فترة، خصوصاً أن زوجة إيلي صعب جونيور، كريستينا مراد، كانت حاضرة، وخطيبة سيليو صعب، الأردنية زين قطامي، كانت حاضرة أيضاً.
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كما أن ميشال قام بحذف كل صوره مع خطيبته كاتيا عن صفحاته الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، ما يؤكد الانفصال، بحسب ما أشار كثيرون.

وكان الثنائي قد أعلن خطوبته قبل حوالى الـ 3 سنوات.(الخليج 24)

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